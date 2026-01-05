#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Обвал моста и провалившийся лед — случаи из жизни дальнобойщиков
5 января
Обвал моста и провалившийся лед — случаи из жизни дальнобойщиков
В Сети вспомнили случай с дальнобойщиком,...
Куда жаловаться на светофор, провоцирующий ДТП
5 января
Куда жаловаться на светофор, провоцирующий ДТП
Глава ГАИ рассказал, кто уполномочен менять...
Необычная идея для бизнеса — розовый лимузин-такси
5 января
Необычная идея для бизнеса — розовый лимузин-такси
Лимузин Chrysler 300 меняет правила игры в...

Названы самые качественные китайские машины — 4 модели продаются в России

Сеть качества авто КНР выпустила рейтинг самых надежных моделей китайской сборки

Сеть качества автомобилей Китая опубликовала список самых надежных моделей, произведенных в стране. В исследовании принимали участие 175 бензиновых автомобилей, и рейтинг формировался на основании жалоб владельцев на заводской брак и неисправности.

Рекомендуем
Два ДТП подряд: почему страховая может заплатить вам гораздо меньше

Лидерами оказались совместные предприятия (СП), а не независимые китайские бренды.

Первое место занял кроссовер Audi Q6, который производится СП SAIC-Volkswagen, с минимальным количеством «штрафных» баллов – 140, что является наилучшим показателем среди всех участников.

Вторую и третью позиции заняли кроссоверы Honda UR-V и Honda XR-V, выпускаемые на СП Honda-Dongfeng, с баллами 142 и 143 соответственно.

В пятерку лучших также вошли Audi Q2L (СП FAW-Volkswagen) и Honda Avancier (СП Honda-GAC).

Audi Q6
Honda XR-V
Honda UR-V
Honda Avancier
Audi Q2L
GAC GS8
Jetta VS7
Tank 500
GAC GS3
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Если говорить о моделях, которые официально продаются в России, то наивысший балл получил полноразмерный кроссовер GAC GS8 с результатом 147. Следующими в списке стали Jetta VS7 (150), Tank 500 (151) и GAC GS3 (153).

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
05.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0