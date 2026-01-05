Названы самые качественные китайские машины — 4 модели продаются в России

Сеть качества авто КНР выпустила рейтинг самых надежных моделей китайской сборки

Сеть качества автомобилей Китая опубликовала список самых надежных моделей, произведенных в стране. В исследовании принимали участие 175 бензиновых автомобилей, и рейтинг формировался на основании жалоб владельцев на заводской брак и неисправности.

Лидерами оказались совместные предприятия (СП), а не независимые китайские бренды.

Первое место занял кроссовер Audi Q6, который производится СП SAIC-Volkswagen, с минимальным количеством «штрафных» баллов – 140, что является наилучшим показателем среди всех участников.

Вторую и третью позиции заняли кроссоверы Honda UR-V и Honda XR-V, выпускаемые на СП Honda-Dongfeng, с баллами 142 и 143 соответственно.

В пятерку лучших также вошли Audi Q2L (СП FAW-Volkswagen) и Honda Avancier (СП Honda-GAC).

Если говорить о моделях, которые официально продаются в России, то наивысший балл получил полноразмерный кроссовер GAC GS8 с результатом 147. Следующими в списке стали Jetta VS7 (150), Tank 500 (151) и GAC GS3 (153).

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

