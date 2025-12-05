Бюджетный японский кроссовер снова доступен в России по цене Весты

В РФ в продажу вышли кроссоверы Honda XR-V по цене от 1,78 млн рублей

По параллельному импорту в Россию из Китая привозят новые бюджетные кроссоверы Honda XR-V, которые не попадают под новые правила расчета утильсбора и стоят сейчас от 1,78 млн рублей.

Honda XR-V является аналогом модели Honda Vezel, разработанным для китайского рынка и производимым на совместном предприятии Dongfeng Honda в Китае. Несмотря на схожесть в технических характеристиках и внешнем облике, XR-V отличается по дизайну, включая радиаторную решетку, бамперы и некоторые детали оформления.

Под капотом всех моделей XR-V располагается 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 124 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Honda XR-V

Компания из Уссурийска предлагает новый Honda XR-V под заказ по цене от 1 780 325 рублей. Конкретную комплектацию не уточняют, но из доступных фотографий видно, что в базовом варианте предложены тканевые сиденья, пластиковый руль без мультифункции, бортовой компьютер, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, однозонный климат-контроль и система запуска двигателя с кнопки, наряду с набором систем активной и пассивной безопасности.

В Владивостоке стоимость поставки данного кроссовера начинается от 1 853 000 рублей, в Новосибирске – от 1 870 000 рублей, а в столице Приморья более оснащенная версия доступна за 1 950 000 рублей.

Honda XR-V

Кроссоверы из наличия в богатых комплектациях в Москве продают за 3 150 000-3 400 000 рублей, а в Ростовской области новый XR-V можно найти за 3 200 000 рублей.

