Что будет с ценами на новые авто в 2026 году: прогноз эксперта

Эксперт Шкуматов: В 2026 году новые автомобили в России подорожают

В следующем году новые автомобили в России снова станут дороже. Такое мнение высказал руководитель рабочей группы Национального фонда «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов на круглом столе «Ридуса» по итогам года в автомобильной отрасли.

Он объяснил рост цен увеличением утилизационного сбора и НДС, а также ужесточением правил ввоза автомобилей с мощностью свыше 160 лошадиных сил. Для таких машин ставка утилизационного сбора повысится с нескольких тысяч рублей до одного-трех миллионов рублей.

Шкуматов считает, что эти изменения серьезно повлияют на рынок и приведут к его небольшому сокращению. По его прогнозу, продажи новых автомобилей в России в 2025 году достигнут около 1,3 миллиона единиц, а в 2026 году – снизятся до примерно 1,15 миллиона.

Директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи дала более оптимистичный прогноз. Она предполагает, что спрос останется примерно на нынешнем уровне – в пределах от 1,2 до 1,4 миллиона машин при условии, что не произойдет крупных негативных событий.

Арабаджи отметила, что позитивным фактором могло бы стать окончание специальной военной операции и снятие санкций. Однако даже после отмены ограничений потребуется около года для возвращения на рынок ранее ушедших производителей, в первую очередь корейских брендов.

Комментарий эксперта

Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Национального фонда «Защита прав автомобилистов»:

– Чтобы эти иллюзии ушли, надо просто зайти в салон и посмотреть, сколько уже сейчас стоят новые машины. Если раньше было достаточно предложений с ценой, в которой первой цифрой была двойка, то сейчас первая цифра – три, а для каких-то более современных машин первая цифра в цене – четыре. Не думаю, что потребители вдруг где-то найдут эти деньги и потратят их в автосалонах.

