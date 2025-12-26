#
Эксперты выяснили, насколько активно россияне покупают машины в зимние каникулы

Даже в праздники покупатели авто изучают предложения, а продавцы им отвечают

Новогодние праздники не останавливают автомобильный рынок.

По данным экспертов Авито Авто, пользователи даже в дни зимних каникул продолжают изучать предложения, а продавцы остаются на связи в чатах.

Активность на платформе сохраняется высокой до самого кануна праздников, 25-27 декабря.

Хотя в новогоднюю ночь и 1 января просмотры объявлений действительно снижаются примерно на треть, это затишье кратковременно.

Уже 2-3 января трафик восстанавливается, а к 4-5 января уверенно выходит на допраздничный уровень. Немного иначе происходит с контактами с продавцами: звонки и сообщения 31 декабря и 1 января сокращаются в полтора раза, но также быстро возвращаются к норме к 9-10 января.

Эта разница между интересом и прямым общением показывает, что покупатели активно ищут машину, но откладывают переговоры на будни. При этом активность начинает расти задолго до окончания официальных выходных, что говорит о постоянном спросе.

Продавцы, в свою очередь, даже в праздники демонстрируют высокую вовлеченность. Доля отвеченных сообщений в чатах даже в пик праздников, 31 декабря и 1 января, практически не снижается, оставаясь на уровне 73-75%.

Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
26.12.2025 
Фото:freepik / senivpetro
