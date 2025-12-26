#
Водителям напомнили о продлении прав и новых правилах оплаты госпошлин

Депутат Говырин: водителям перед праздниками нужно проверить срок действия прав

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что водителям следует заранее проверить срок действия своих водительских удостоверений перед праздниками.

Он отметил, что автоматическое продление на три года касается прав, срок действия которых истекает до 31 декабря 2025 года включительно.

Если же права истекают в 2026 году, то замена происходит по обычной процедуре. При этом потребуется оплатить дополнительные выписки из государственного реестра транспортных средств. Также стало проще вернуть госпошлину, уплаченную онлайн: заявление можно подать через государственный портал без визитов в учреждения и необходимости оформления бумажных документов.

Согласно постановлению правительства № 353, водительские права, срок действия которых заканчивается или истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, продлеваются на три года с даты истечения.

В МВД подчеркнули, что повторное продление невозможно, и сдавать экзамены заново не требуется.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

Источник:  RT
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Фото:Depositphotos
