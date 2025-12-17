Автомобилистам рассказали о новом порядке продления водительского удостоверения

Юрист Жигатов: Заменить водительские права в 2026 году можно будет только лично

С 1 января 2026 года в России не будет действовать механизм автоматического продления водительских удостоверений.

Теперь для замены прав будет нужно лично обратиться в госорганы и пройти медосмотр. Об этом рассказал адвокат Адвокатской палаты Москвы Азамат Жигатов.

Специалист отметил, что автоматическое продление касается только тех удостоверений, срок действия которых заканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Такие документы были продлены на три года. Но гражданам, чьи удостоверения истекают после 31 декабря 2025-го, нужно готовиться к замене по стандартным правилам и начинать заниматься оформлением необходимых документов заранее.

Юрист напомнил, что водителям следует пройти медосмотр, взять справку, направить заявление в ГИБДД или через «Госуслуги», а также оплатить госпошлину.

Эксперт пояснил, что причиной ужесточения порядка стала необходимость регулярного контроля за состоянием здоровья обладателей водительских прав. Жигатов заметил, что езда с просроченными правами грозит административной ответственностью. Штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей.

