17 декабря
Популярный в России рамный внедорожник подготовили для наших суровых условий
17 декабря
В Россию привезли мощный семейный кроссовер: известны цены
Правила тонировки автомобилей ужесточили: подробности
17 декабря
Правила тонировки автомобилей ужесточили: подробности
В России иностранных водителей начнут...

Автомобилистам рассказали о новом порядке продления водительского удостоверения

Юрист Жигатов: Заменить водительские права в 2026 году можно будет только лично

С 1 января 2026 года в России не будет действовать механизм автоматического продления водительских удостоверений.

Теперь для замены прав будет нужно лично обратиться в госорганы и пройти медосмотр. Об этом рассказал адвокат Адвокатской палаты Москвы Азамат Жигатов.

Специалист отметил, что автоматическое продление касается только тех удостоверений, срок действия которых заканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Такие документы были продлены на три года. Но гражданам, чьи удостоверения истекают после 31 декабря 2025-го, нужно готовиться к замене по стандартным правилам и начинать заниматься оформлением необходимых документов заранее.

Юрист напомнил, что водителям следует пройти медосмотр, взять справку, направить заявление в ГИБДД или через «Госуслуги», а также оплатить госпошлину.

Эксперт пояснил, что причиной ужесточения порядка стала необходимость регулярного контроля за состоянием здоровья обладателей водительских прав. Жигатов заметил, что езда с просроченными правами грозит административной ответственностью. Штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
17.12.2025 
Фото:Depositphotos
