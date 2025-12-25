Проверьте срок действия прав: почему нужно менять их до Нового года

МВД дало рекомендации владельцам прав, срок которых истекает в праздничные дни

Если срок действия водительского удостоверения истекает в период новогодних праздников, водителям стоит заменить его заранее. Об этом сообщили в МВД России.

В ведомстве напомнили, что согласно постановлению правительства РФ №З53 (положение №14, пункт 5), водительские права с истекающим сроком с 2022 по 2025 год продлеваются автоматически на три года.

Однако если срок действия заканчивается в нерабочие дни в начале 2026-го, водитель должен заранее позаботиться о замене документа, отмечают в МВД.

Адвокат Азамат Жигатов пояснил, что с 1 января 2026 года в России отменяется механизм автоматического продления водительских удостоверений. Теперь для получения нового документа водителям придется лично обратиться в государственные органы и пройти медицинский осмотр.

Таким образом, автоматическое продление распространяется только на права, срок действия которых подходит к концу в период с 2022 по 2025 год. Владельцам прав, срок которых истекает в праздничные дни, советуют не откладывать замену.

