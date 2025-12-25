#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely Monjaro Flagship SE
25 декабря
Роскошный зеленый Geely Monjaro Flagship SE уже продают в России
Geely объявила старт продаж новой топовой...
Кому ушли деньги из переплат за запчасти – подвели итоги 2025 года
25 декабря
Кому ушли деньги из переплат за запчасти – подвели итоги 2025 года
Эксперты рассказали, как изменился рынок...
Проверьте срок действия прав: почему нужно менять их до Нового года
25 декабря
Проверьте срок действия прав: почему нужно менять их до Нового года
МВД дало рекомендации владельцам прав, срок...

Проверьте срок действия прав: почему нужно менять их до Нового года

МВД дало рекомендации владельцам прав, срок которых истекает в праздничные дни

Если срок действия водительского удостоверения истекает в период новогодних праздников, водителям стоит заменить его заранее. Об этом сообщили в МВД России.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В ведомстве напомнили, что согласно постановлению правительства РФ №З53 (положение №14, пункт 5), водительские права с истекающим сроком с 2022 по 2025 год продлеваются автоматически на три года.

Однако если срок действия заканчивается в нерабочие дни в начале 2026-го, водитель должен заранее позаботиться о замене документа, отмечают в МВД.

Адвокат Азамат Жигатов пояснил, что с 1 января 2026 года в России отменяется механизм автоматического продления водительских удостоверений. Теперь для получения нового документа водителям придется лично обратиться в государственные органы и пройти медицинский осмотр.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Таким образом, автоматическое продление распространяется только на права, срок действия которых подходит к концу в период с 2022 по 2025 год. Владельцам прав, срок которых истекает в праздничные дни, советуют не откладывать замену.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Газета.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 17
25.12.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0