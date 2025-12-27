Очаровательные селянки на фоне сказочной природы: вышел новый календарь «Экспедиция»

КРМЗ выпустил очередной календарь прицепов «Экспедиция» на 2026 год

Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) представил фирменный календарь бренда прицепов «Экспедиция» на 2026 год.

Яркое издание продолжает десятилетнюю традицию смелых художественных проектов для партнеров и клиентов. Съемки прошли на живописной территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» – одной из самых популярных туристических точек Пермского края. Его ежегодно посещают свыше 80 000 человек.

Героини календаря предстают в образах очаровательных селянок, что символично напоминает о втором важном направлении работы КРМЗ – производстве сельскохозяйственной техники.

Настроение каждого месяца передают живописные фоны: мартовская капель сменяется августовским изобилием сочных цитрусов. Особенность этого года – волшебные фоны, созданные нейросетями. Эта цифровая сказка служит идеальным контрастным фоном для естественной красоты моделей, создавая цепляющий и гармоничный визуальный ряд.

Это уже второй календарь «Экспедиции», поддерживающий тему внутреннего туризма в России. В прошлом году проект был посвящен ландшафтам Уральского Марса в Свердловской области.

