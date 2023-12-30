Вышел в свет волнующий календарь с красотками «Экспедиция-2024»
Краснокамский ремонтно-механический завод, который выпускает прицепы под брендом «Экспедиция», снова представил художественный календарь. В этом году кроме фотографий привлекательных героинь на каждой странице с помощью сканера QR-кодов доступно и видео с ними.
Отмечается, что съемки для календаря 2024 года были проведены талантливым фотографом Анастасией Яковиной.
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Фотографии выдержаны в элегантных темных тонах, придающих им стиль и утонченность. Видео, которое становится доступным с помощью QR-кода – символ того, что цифровые технологии стали частью производства прицепов. Так, для проектирования новых модификаций на заводе используют 3D-моделирование, а в самом производстве участвуют станки с числовым программным управлением.
Творческая команда прицепов «Экспедиция» уже восьмой год подряд радует своих клиентов тематическими мужскими календарями. Этот календарь, как и предыдущие работы, когда модели позировали на серебряном фоне или когда его героинями были балерины, должен, по мнению создателей, подчеркнуть стремление к креативному подходу в подаче новых продуктов.
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Источник: прицепы «Экспедиция»
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