Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

В 2026 году ждем две новинки АВТОВАЗа

Главный российский производитель легковых автомобилей раскрыл планы на ближайшее будущее, обещая потенциальным покупателям яркие премьеры. Ключевым событием 2026 года станет старт производства нового флагмана – кроссовера Lada Azimut. Его выпуск на собственной технологической платформе запланирован на лето следующего года.

Водителям напомнили о продлении прав и новых правилах оплаты госпошлин

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что водителям следует заранее проверить срок действия своих водительских удостоверений перед праздниками. Он отметил, что автоматическое продление на три года касается прав, срок действия которых истекает до 31 декабря 2025 года включительно.

Систему расчета экологического сбора на шины в России пересмотрят с 2026 года

С 1 января 2026 года в России изменится система расчета экологического сбора на автомобильные шины. Новая методика предусматривает введение специального коэффициента для продукции, содержащей опасные вещества. В таких случаях коэффициент может достигать 17.

Популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки: подробности

Концерн Chery сообщил о серьезной «перезагрузке» своего премиального бренда Exeed. В рамках этой стратегии планируется выпустить четыре новые модели: два универсала (ES7 GT и ES8) и два больших кроссовера (ET8 и ET9).

Плюс 2 млн рублей: как изменились цены на машины перед 2026 годом

Российский рынок автомобилей продолжает входить в модельный год 2026 с различными тенденциями в ценах. На прошлой неделе (15-19 декабря) несколько дистрибьюторов обновили свои прайс-листы, продемонстрировав как рост цен, так и некоторые скидки, сообщает эксперт Олег Мосеев.

