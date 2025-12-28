BMW теперь можно будет починить только в официальных сервисах: в чем причина?

В Германии опубликован патент BMW на винты с головкой в виде фирменного логотипа

BMW зарегистрировала патент на новый тип крепежа, головки которого выполнены в виде фирменного логотипа марки – знаменитого «пропеллера».

Эскизы для патентного бюро Германии показывают винты с головками, разделёнными на четыре сектора, имитирующих брендовый символ BMW.

В патенте представлены четыре варианта исполнения: в двух секторах головки сделаны углублёнными, а в других двух – плоскими или выпуклыми. Эта конструкция исключает возможность использования обычных отверток и ключей. Для работы с такими винтами потребуется специальный инструмент, который, вероятно, будет доступен только официальным дилерам BMW.

Фирменный винт BMW (рендер)

Хотя такой дизайн мог бы стать интересной деталью интерьера или подкапотного пространства, для владельцев и сторонних автосервисов это станет дополнительной сложностью при ремонте.

На данный момент неизвестно, будет ли этот новый тип болтов выпускаться серийно или останется лишь концептом. Патент был подан летом 2024 года и опубликован в декабре 2025 года.

