BMW теперь можно будет починить только в официальных сервисах: в чем причина?
BMW зарегистрировала патент на новый тип крепежа, головки которого выполнены в виде фирменного логотипа марки – знаменитого «пропеллера».
Эскизы для патентного бюро Германии показывают винты с головками, разделёнными на четыре сектора, имитирующих брендовый символ BMW.
В патенте представлены четыре варианта исполнения: в двух секторах головки сделаны углублёнными, а в других двух – плоскими или выпуклыми. Эта конструкция исключает возможность использования обычных отверток и ключей. Для работы с такими винтами потребуется специальный инструмент, который, вероятно, будет доступен только официальным дилерам BMW.
Хотя такой дизайн мог бы стать интересной деталью интерьера или подкапотного пространства, для владельцев и сторонних автосервисов это станет дополнительной сложностью при ремонте.
На данный момент неизвестно, будет ли этот новый тип болтов выпускаться серийно или останется лишь концептом. Патент был подан летом 2024 года и опубликован в декабре 2025 года.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!