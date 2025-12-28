#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Mitsubishi ASX
28 декабря
В Россию вернулся надежный японский кроссовер дешевле китайских аналогов
Кроссоверы Mitsubishi ASX, поставляемые из ОАЭ,...
Nissan Pathfinder 2026
28 декабря
Проверенный V6 и классический автомат – новое поколение популярного «японца»
Nissan представил обновленный кроссовер...
Дилеры в России прогнозируют низкий спрос на авто в начале 2026 года
28 декабря
Дилеры в России прогнозируют низкий спрос на авто в начале 2026 года
«Автостат»: в начале 2026 года ожидаются слабые...

BMW теперь можно будет починить только в официальных сервисах: в чем причина?

В Германии опубликован патент BMW на винты с головкой в виде фирменного логотипа

BMW зарегистрировала патент на новый тип крепежа, головки которого выполнены в виде фирменного логотипа марки – знаменитого «пропеллера».

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

Эскизы для патентного бюро Германии показывают винты с головками, разделёнными на четыре сектора, имитирующих брендовый символ BMW.

В патенте представлены четыре варианта исполнения: в двух секторах головки сделаны углублёнными, а в других двух – плоскими или выпуклыми. Эта конструкция исключает возможность использования обычных отверток и ключей. Для работы с такими винтами потребуется специальный инструмент, который, вероятно, будет доступен только официальным дилерам BMW.

Фирменный винт BMW (рендер)
Фирменный винт BMW (рендер)

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Хотя такой дизайн мог бы стать интересной деталью интерьера или подкапотного пространства, для владельцев и сторонних автосервисов это станет дополнительной сложностью при ремонте.

На данный момент неизвестно, будет ли этот новый тип болтов выпускаться серийно или останется лишь концептом. Патент был подан летом 2024 года и опубликован в декабре 2025 года.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:BMW
Количество просмотров 24
28.12.2025 
Фото:BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0