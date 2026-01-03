В России начнут собирать два новых кроссовера, адаптированных к нашим условиям

SWM запустит в 2026 году производство кроссоверов G03F и G01 Pro в Калининграде

Компания SWM объявила о выходе на российский рынок в 2026 году двух новых моделей: семейного кроссовера G03F и обновленного G01 Pro.

Эти автомобили будут производиться в России на калининградском заводе по технологии полного цикла CKD, а не импортироваться.

Локализация производства охватит сварку кузовов, катафорезное грунтование, окраску и окончательную сборку. Благодаря оцинковке кузовов повысится их устойчивость к коррозии и адаптация к российским климатическим условиям.

SWM G01 Pro

Кроссовер SWM G01 Pro получит турбированный двигатель 1,5T мощностью 188 л.с., агрегатированный с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В топовых комплектациях появится расширенный набор ассистентов водителя – удержание в полосе, предупреждение о фронтальном столкновении, контроль слепых зон, а также панорамная крыша, цифровая приборная панель и большой 14,6-дюймовый дисплей.

SWM G03F

Модель SWM G03F рассчитана на семейных пользователей. Это городской кроссовер с атмосферным 1,5-литровым мотором, может иметь 5- или 7-местный салон, мультимедийную систему и стандартный комплект функций, включающий ESC, ABS и подушки безопасности.

