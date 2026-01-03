#
Концепт N Vision 74
3 января
Новый Hyundai Sonata получит ретродизайн в стиле 80-х
Hyundai разрабатывает 9-е поколение Sonata с...
Почему владельцы этих машин вынуждены возить с собой молотки?
3 января
Почему владельцы этих машин вынуждены возить с собой молотки?
Bloomberg: владельцы Tesla покупают аварийные...
В России станет намного легче подобрать запчасти для китайских автомобилей
3 января
В России станет намного легче подобрать запчасти для китайских автомобилей
В Госдуме предложили ввести цифровой учет...

В России начнут собирать два новых кроссовера, адаптированных к нашим условиям

SWM запустит в 2026 году производство кроссоверов G03F и G01 Pro в Калининграде

Компания SWM объявила о выходе на российский рынок в 2026 году двух новых моделей: семейного кроссовера G03F и обновленного G01 Pro.

Эти автомобили будут производиться в России на калининградском заводе по технологии полного цикла CKD, а не импортироваться.

Локализация производства охватит сварку кузовов, катафорезное грунтование, окраску и окончательную сборку. Благодаря оцинковке кузовов повысится их устойчивость к коррозии и адаптация к российским климатическим условиям.

SWM G01 Pro
SWM G01 Pro
Кроссовер SWM G01 Pro получит турбированный двигатель 1,5T мощностью 188 л.с., агрегатированный с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В топовых комплектациях появится расширенный набор ассистентов водителя – удержание в полосе, предупреждение о фронтальном столкновении, контроль слепых зон, а также панорамная крыша, цифровая приборная панель и большой 14,6-дюймовый дисплей.

SWM G03F
SWM G03F

Модель SWM G03F рассчитана на семейных пользователей. Это городской кроссовер с атмосферным 1,5-литровым мотором, может иметь 5- или 7-местный салон, мультимедийную систему и стандартный комплект функций, включающий ESC, ABS и подушки безопасности.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:MidJourney | SWM
Количество просмотров 34
03.01.2026 
Фото:MidJourney | SWM
