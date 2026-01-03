В России станет намного легче подобрать запчасти для китайских автомобилей

В Госдуме предложили ввести цифровой учет деталей для китайских авто

В России планируется ввести цифровой учет деталей для китайских автомобилей. Будет создана карта транспортного средства с перечнем запчастей, подходящих для ремонта.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Станислав Наумов. Инициативу сейчас прорабатывают, после чего ее направят на рассмотрение в профильные органы.

Получение «цифрового паспорта» деталей машины может быть привязано к процедуре получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Производители и официальные поставщики будут обязаны вести такой учет и регулярно обновлять общую базу автозапчастей.

Процедура оформления ОТТС проводится в специализированных центрах сертификации. Ее проходят дилеры для разрешения на ввоз автомобилей в Россию. Необходимые документы включают техническое описание автомобиля, инструкции по эксплуатации и протоколы испытаний.

Необходимость введения цифрового учета связана с массовыми жалобами владельцев и автосервисов на сложности в ремонте. Часто механикам дают устаревшие каталоги, из-за чего заказанные детали по VIN-коду не подходят и приходят для другой модели автомобиля.

