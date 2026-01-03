#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Концепт N Vision 74
3 января
Новый Hyundai Sonata получит ретродизайн в стиле 80-х
Hyundai разрабатывает 9-е поколение Sonata с...
Почему владельцы этих машин вынуждены возить с собой молотки?
3 января
Почему владельцы этих машин вынуждены возить с собой молотки?
Bloomberg: владельцы Tesla покупают аварийные...
В России станет намного легче подобрать запчасти для китайских автомобилей
3 января
В России станет намного легче подобрать запчасти для китайских автомобилей
В Госдуме предложили ввести цифровой учет...

В России станет намного легче подобрать запчасти для китайских автомобилей

В Госдуме предложили ввести цифровой учет деталей для китайских авто

В России планируется ввести цифровой учет деталей для китайских автомобилей. Будет создана карта транспортного средства с перечнем запчастей, подходящих для ремонта.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Станислав Наумов. Инициативу сейчас прорабатывают, после чего ее направят на рассмотрение в профильные органы.

Получение «цифрового паспорта» деталей машины может быть привязано к процедуре получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Производители и официальные поставщики будут обязаны вести такой учет и регулярно обновлять общую базу автозапчастей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Процедура оформления ОТТС проводится в специализированных центрах сертификации. Ее проходят дилеры для разрешения на ввоз автомобилей в Россию. Необходимые документы включают техническое описание автомобиля, инструкции по эксплуатации и протоколы испытаний.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Необходимость введения цифрового учета связана с массовыми жалобами владельцев и автосервисов на сложности в ремонте. Часто механикам дают устаревшие каталоги, из-за чего заказанные детали по VIN-коду не подходят и приходят для другой модели автомобиля.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 22
03.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0