Именитое ателье основательно доработало кроссовер BMW X6: что изменили в машине?
Известное немецкое тюнинговое ателье Manhart представило новый проект доработки BMW X6.
Основа – базовая модель xDrive40i с 3-литровым шестицилиндровым мотором, а не топовые варианты, как обычно. Новинка получила индекс MHX6 500.
Главное изменение – увеличение мощности двигателя с 381 до 480 лошадиных сил. Крутящий момент вырос с 520 до 630 Нм. Технический апгрейд включает замену штатной выхлопной системы на кастомную с регулируемым клапаном и четырьмя патрубками.
Также установлена модернизированная подвеска с пониженным клиренсом и большие 22-дюймовые колесные диски.
Внешне автомобиль стал более агрессивным благодаря карбоновому обвесу от Larte Design – в комплект вошли накладка на передний бампер, задний диффузор и маленький спойлер на крышке багажника. В салоне появились карбоновые накладки на спицы руля и подрулевые лепестки из того же материала.
