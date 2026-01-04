Именитое ателье основательно доработало кроссовер BMW X6: что изменили в машине?

Ателье Manhart представило тюнинг-проект BMW X6 с собственным индексом MHX6

Известное немецкое тюнинговое ателье Manhart представило новый проект доработки BMW X6.

MHX6 by Manhart

Основа – базовая модель xDrive40i с 3-литровым шестицилиндровым мотором, а не топовые варианты, как обычно. Новинка получила индекс MHX6 500.

Главное изменение – увеличение мощности двигателя с 381 до 480 лошадиных сил. Крутящий момент вырос с 520 до 630 Нм. Технический апгрейд включает замену штатной выхлопной системы на кастомную с регулируемым клапаном и четырьмя патрубками.

MHX6 by Manhart

Также установлена модернизированная подвеска с пониженным клиренсом и большие 22-дюймовые колесные диски.

Внешне автомобиль стал более агрессивным благодаря карбоновому обвесу от Larte Design – в комплект вошли накладка на передний бампер, задний диффузор и маленький спойлер на крышке багажника. В салоне появились карбоновые накладки на спицы руля и подрулевые лепестки из того же материала.

