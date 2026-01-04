Туристы в России могут больше не бояться быть незаселенными в отель

Госдума внесла законопроект о бесплатном размещении туристов при овербукинге

С декабря 2025 года в Госдуму внесли законопроект, который впервые на федеральном уровне регулирует размещение туристов в случае овербукинга – когда продается больше мест, чем доступно номеров. В соответствии с инициативой, гостиницы обязаны предоставлять гостям номер той же или более высокой категории бесплатно.

Если размещение возможно только в номере ниже категории или в другом отеле, это допускается только с согласия туриста и с обязательным возвратом разницы в стоимости. Все расходы по переселению возлагаются на изначальный объект размещения – будь то гостиница, хостел, кемпинг или глэмпинг.

Кроме того, с 1 марта 2026 года начнут действовать обновленные правила оказания гостиничных услуг. Они фактически ликвидируют понятие невозвратного тарифа: если гость отменяет бронь до даты заезда, отель обязан вернуть полную сумму. Ранее возврат средств зависел от политики конкретной гостиницы, что часто вызывало споры.

Также ужесточаются требования к информации, которую отели должны предоставлять туристам. Сейчас в описании номера нужно указывать площадь, список удобств и другие характеристики для лучшего понимания условий проживания. По запросу гостя гостиница обязана предоставить тонометр, а прежнее требование о кипятке отменено как устаревшее.

Эксперт Кирилл Текшин отметил, что новые нормы не создадут значительных расходов для бизнеса, а лишь закрепят базовые стандарты, которые почти все отели уже соблюдают. Закон формирует ясные обязательства для отельеров и сделает рынок услуг прозрачнее.

Если турист столкнулся с овербукингом, он должен сохранить все подтверждающие документы – ваучеры, письма, скриншоты оплат и переписку. Улучшение условий допускается только по согласию клиента. В случае отказа от заселения важно документально зафиксировать отказ — письменно, на видео или иным способом.

Если конфликт не решен, турист может подать официальную претензию с требованием заселить или вернуть деньги. Если пришлось искать жилье самостоятельно, можно требовать компенсации всех расходов. Отель обязан вернуть деньги в течение 10 дней с подачи претензии. При отказе следует обращаться в Роспотребнадзор и Ростуризм. Практика показывает, что суды чаще встают на сторону туристов при подтвержденном овербукинге.

Таким образом, новые правила создают комплексную систему защиты путешественников – от бронирования до заселения – и способствуют установлению цивилизованных и прозрачных правил на рынке гостиничных услуг.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках