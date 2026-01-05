#
Интерьер Suzuki Across
5 января
Раньше этот кроссовер был клоном Toyota RAV4 — теперь он совсем другой
Компания Suzuki выпустила новый кроссовер Across, который появился на Сейшельских островах.

Ранее это имя использовалось в Европе для версии Toyota RAV4, но сейчас новая модель не связана с Toyota. Across – это фактически леворульная копия индийской модели Maruti Suzuki Victoris, которая была представлена в сентябре 2025 года.

Внешний вид нового автомобиля полностью совпадает с индийским оригиналом, отличия есть только в логотипах и положении руля. Модель основана на платформе Suzuki Heartect, такой же, как у Vitara и S-Cross. При этом новый Across меньше «европейского» Across: длина составляет 4360 мм, а колесная база – 2600 мм, тогда как у версии на базе RAV4 длина – 4635 мм.

Автомобиль оборудован 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 102 л.с. и крутящим моментом 137 Нм. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую или 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Интерьер Suzuki Across

Версия с автоматом доступна с полным приводом. На фотографиях присутствует шильдик «Hybrid», что может указывать на скорый выход 114-сильной гибридной версии, как и в индийской модели.

Suzuki рассчитывает на большие объемы экспорта Victoris/Across – автомобиль планируют продавать более чем в 100 странах. Есть вероятность, что кроссовер появится и на европейском рынке, возможно, под другим названием, где он сможет конкурировать с моделями типа Dacia Bigster.

Источник:  Carscoops
