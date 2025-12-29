В России создается реестр грузоперевозчиков и их машин

Путин утвердил закон о реестре грузоперевозчиков с машинами массой свыше 3,5 тонн

С марта 2027 года перевозчики, эксплуатирующие грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн, обязаны будут регистрироваться в единой цифровой системе.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального реестра автогрузоперевозчиков.

Главная цель нововведения – обеспечить прозрачность рынка коммерческих грузоперевозок и вывести из тени нелегальных операторов.

С этой даты для работы на территории страны перевозчикам, использующим грузовики массой свыше 3,5 тонн, потребуется специальный допуск.

Чтобы его получить, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нужно будет подать электронное уведомление через личный кабинет на портале Госуслуг. После чего не позднее одного рабочего дня сведения о юрлице, об индивидуальном предпринимателе и автотранспортном средстве вносятся в реестр.

Реестр в электронном формате будет вести Ространснадзор на платформе «ГосЛог», а информация о легальных перевозчиках и их технике будет находиться в открытом доступе в интернете. При этом закон не касается автомобилей, перевозящих грузы исключительно для собственных нужд компании.

Реформа направлена на формирование цивилизованного рынка, повышение безопасности перевозок и создание удобной цифровой среды для участников отрасли.

Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»