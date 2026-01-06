Популярный бренд готовит две полноприводные новинки для российского рынка

Jetour анонсировал гибридный внедорожник G700 и обновленный X90 Plus в России

В 2026 году на российском рынке появится премиальный гибридный внедорожник Jetour G700 и обновленный кроссовер X90 Plus с полным приводом.

В «Джетур Мотор Рус» сообщили, что точные даты начала продаж пока не определены, а подробности характеристик раскроют ближе к старту моделей на авторынке РФ.

Jetour G700 впервые показали в Дубае в ноябре 2025 года. Это первая модель серии G. Внедорожник базируется на платформе GAIA и оснащен гибридной системой Super Hybrid iDM-O мощностью 665 кВт. Полный привод XWD предлагает семь режимов вождения, в том числе специальный режим X и автоматическую блокировку дифференциалов.

Jetour G700

Салон рассчитан на шесть человек. Второй ряд сидений можно отклонять на 145 градусов, а также он оснащен 8-точечным массажем, вентиляцией и подогревом.

В мультимедийной системе установлены четыре экрана: главный 35,4-дюймовый Skyline спереди, 15,6-дюймовый центральный, 17,3-дюймовый для второго ряда и 8,88-дюймовый сенсорный для управления климатом. Все процессы управляются на системе Qualcomm Snapdragon 8255.

На сегодняшний день в России продаются другие модели Jetour: флагманский кроссовер X90 Plus, среднеразмерный X70 Plus, компактные X50 и Dashing, а также полноприводные внедорожники Jetour T2 и T1.

