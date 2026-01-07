Названы самые интересные автоновинки 2025 года
Аналитик Сергей Целиков перечислил наиболее интересные автомобильные новинки 2025 года. На первое место он поставил марку KGM. Это единственный бренд из недружественной страны с официальными продажами в России в 2025 году.
Целиков отметил, что корейский бренд появился в России в начале года. Его успех связан с тем, что это единственный автомобильный бренд из недружественной страны, который продолжает официально продаваться в России.
Второе место в списке занимает марка Tenet. Продажи этих автомобилей стартовали в сентябре, и к декабрю Tenet занял третью позицию, опередив такие бренды, как Geely, Belgee и Changan.
Третье место досталось модели Exeed Exlantix. Этот гибридный кроссовер начал продаваться в апреле 2025 года, а к концу ноября было куплено более 2000 штук.
Четвертую строчку заняла модель Lada Iskra, которая смогла пробиться в топ-10 самых популярных автомобилей на рынке.
Замыкает пятерку лидеров электрокар АмберАвто А5, который этой осенью был лидером российского сегмента электрических автомобилей.
