Названы самые интересные автоновинки 2025 года

Аналитик Целиков перечислил пять самых интересных автоновинок 2025 года

Аналитик Сергей Целиков перечислил наиболее интересные автомобильные новинки 2025 года. На первое место он поставил марку KGM. Это единственный бренд из недружественной страны с официальными продажами в России в 2025 году.

Целиков отметил, что корейский бренд появился в России в начале года. Его успех связан с тем, что это единственный автомобильный бренд из недружественной страны, который продолжает официально продаваться в России.

Второе место в списке занимает марка Tenet. Продажи этих автомобилей стартовали в сентябре, и к декабрю Tenet занял третью позицию, опередив такие бренды, как Geely, Belgee и Changan.

Третье место досталось модели Exeed Exlantix. Этот гибридный кроссовер начал продаваться в апреле 2025 года, а к концу ноября было куплено более 2000 штук.

Lada Iskra

Четвертую строчку заняла модель Lada Iskra, которая смогла пробиться в топ-10 самых популярных автомобилей на рынке.

Замыкает пятерку лидеров электрокар АмберАвто А5, который этой осенью был лидером российского сегмента электрических автомобилей.

АмберАвто А5

