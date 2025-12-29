#
Максим Ликсутов: Мы делаем сервис такси в столице удобнее и безопаснее

В 2025 году количество ДТП в Москве с участием такси снизилось более чем на 7%

Поездки в такси в столице становятся безопаснее с каждым годом. В 2025 году число раненых в результате ДТП с такси уменьшилось на 6,2%, погибших – на 32,1%.

Добиться таких результатов удалось благодаря системной работе. Прежде всего, с 1 марта была введена обязательная аттестация для водителей такси, которую к настоящему моменту успешно прошли уже более 220 тысяч человек. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции и Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) ведут постоянные рейды – за год было зафиксировано свыше 8,5 тысяч нарушений.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем сервис такси в столице удобнее и безопаснее. В этом году ввели обязательную аттестацию для водителей.

Благодаря этому пассажиры могут быть уверены, что за рулем автомобилей находятся профессионалы. Кроме того, профильные службы проводят комплексную работу, в результате которой стало меньше аварий».

Помимо контроля, важную роль играет обучение. Совместно с Корпоративным университетом Московского транспорта были созданы бесплатные учебные материалы, доступные в системе КИС «АРТ». Они позволяют водителям качественно подготовиться к аттестации и повысить уровень знаний.

Также безопасность обеспечивают современные технологии, которые помогают предотвращать нарушения. Среди них – онлайн-мониторинг маршрута в приложении, фиксация превышения скорости с предупреждением водителя, шифрование контактных данных пассажира и водителя при заказе, а также постоянный контроль за дорожными происшествиями с оперативным реагированием при необходимости.

Источник:  Дептранс Москвы
29.12.2025 
