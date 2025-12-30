Подарок и взятка для гаишника: в чем разница

Юрист Воропаев: водителя привлекут за взятку в случае факта личной выгоды

Взяткой для инспектора ГИБДД считаются только те деньги, которые водитель передает с целью получения личной выгоды. Об этом заявил автомобильный адвокат Лев Воропаев. Он отметил, что установленный законом лимит суммы подарков не освобождает водителя от ответственности.

Комментарий эксперта

Лев Воропаев, автоюрист:

– Есть общее заблуждение, что определенная сумма денег может ограничивать размер подарка для инспектора ДПС, исходя из требований и положений Гражданского кодекса, который определяет сумму в 3 тыс. рублей. Согласно ст. 291 прим. 2 УК РФ («Мелкое взяточничество») не существует определенной суммы, исходя из которой, взятка не считается таковой.

Ключевым признаком взятки является получение возмездного исполнения – когда даритель рассчитывает на благоприятные действия должностного лица.

Если же подарок инспектору ДПС не подразумевает заинтересованности и выгоды, то это не будет считаться взяткой. Главное – мотивация, с которой человек дарит подарок, а не его сумма.

