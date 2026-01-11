#
Китайский минивэн обернет пассажиров в «шлем из воздуха» в случае аварии

Бренд Luxeed представляет первое сиденье с подушкой безопасности в виде шлема

Китайский бренд Luxeed, созданный в сотрудничестве Huawei и Chery, готовится совершить прорыв в автомобильной безопасности.

Его будущий роскошный минивэн V9, анонсированный на весну 2026 года, станет первой в мире серийной моделью с уникальными креслами, которые в случае аварии буквально окружат тело пассажира подушками безопасности, включая шлемообразную защиту для головы.

Новая технология, разработанная глобальным поставщиком Yanfeng, радикально меняет подход к безопасности. Сиденье превращается в самостоятельную защитную систему, особенно актуальную для современных автомобилей с «нулевой гравитацией» и другими расслабленными позами. Оно оснащено встроенным ремнем, подушкой безопасности в нижней части и главным элементом – большой подушкой-шлемом, которая разворачивается из спинки, обволакивая голову, шею и плечи.

Эта защита двигается вместе с положением кресла, а не остается жестко закрепленной в кузове.

Умная система тесно связана с помощниками водителя. При угрозе столкновения датчики заранее возвращают сиденье в оптимальное для защиты положение. Если авария неизбежна, механизм скорректирует позу пассажира уже в процессе удара.

Минивэн V9, построенный на электрической платформе с опцией увеличенного запаса хода (EREV), также предложит пассажирам второго ряда максимальный комфорт с регулируемыми креслами, большими экранами и встроенным холодильником. Таким образом, в одной модели Luxeed совмещены беспрецедентный комфорт и высочайший уровень пассивной безопасности.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Фото:Luxeed
