#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Какое масло лучше заливать в двигатель зимой
10 января
Какое масло лучше заливать в двигатель зимой
Что лучше заливать в мотор зимой: синтетику или...
«Защита от дурака» теперь на всех передачах: новая «механика» от BMW
10 января
«Защита от дурака» теперь на всех передачах: новая «механика» от BMW
BMW запатентовала МКП с блокировкой неверного...
Названы самые популярные подержанные машины в России
10 января
Названы самые популярные подержанные машины в России
«Авито Авто»: самыми популярными автомобилями с...

Автобренды снизили планы продаж в России

Эксперт Мосеев: производители сократили планы продаж машин в РФ на 2026 год

Российские автопроизводители и дистрибьюторы зарубежных марок снизили планы продаж на 2026 год по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщил аналитик авторынка Олег Мосеев, который показал сопоставимые данные по ключевым брендам.

Рекомендуем
3 совета, которые сэкономят сотни тысяч при покупке машины

По его информации, за январь-ноябрь 2025 года не менее 80% от годовых планов выполнили только Haval City (81%), Geely / Knewstar (92%) и Belgee (99%). Остальные крупные игроки показали более низкие результаты.

В топ-5 по продажам вошли Lada, Haval, Chery, Geely и Changan. Их планы на 2025 год были от 40 до 450 тысяч автомобилей в зависимости от бренда. По итогу 11 месяцев фактическое выполнение планов составило от 38% до 92%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

На 2026 год компании установили более осторожные цели. Они таковы:

  • Lada – 370 тыс. автомобилей (82% от плана 2025 года)
  • Haval City – 140 тыс. (88%)
  • Haval Pro – 35 тыс. (88%)
  • Chery / Tenet – 150 тыс. (88%), в Китае ранее планировали до 180 тыс.
  • Geely / Knewstar – 80 тыс. (80%)
  • Changan – 70 тыс. (44%)

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Отмечается заметная разница между брендами: Geely сохраняет высокий уровень выполнения планов, а у Changan снижение наиболее значительное.

Также отмечается, что заявленная доля рынка Changan в 7% предполагает объем российского рынка около 1 млн автомобилей в 2026 году, что считается пессимистичным прогнозом.

Мосеев отмечает, что производители стали планировать продажи более осторожно, возможно, из-за ситуации последних двух лет на авторынке. По его оценке, общий прогноз продаж всех брендов вряд ли превысит 1,3 млн автомобилей в 2026 году.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских производителей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  телеграм-канал Олега Мосеева
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
10.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0