Новый экономичный «японец» с богатым оснащением теперь в РФ: известна цена

Дилеры привезли в РФ новые Toyota Urban Cruiser Hyryder по цене от 2,87 млн рублей

В России появился новый кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder, разработанный совместно Toyota и Suzuki для рынка Индии. Автомобили привозятся из ОАЭ и продаются минимум за 2 870 000 рублей на одном из классифайдов.

Компания из Владивостока предлагает привезти машину в топовой комплектации GLX с такими опциями, как датчики давления в шинах, бесключевой доступ с кнопкой запуска, круиз-контроль, задний парктроник, мультифункциональный руль, кожаная отделка салона, мультимедийная система с сенсорным экраном, беспроводная зарядка, декоративная подсветка и 17-дюймовые литые диски.

Другие предложения включают машины из Краснодара (3 070 000 рублей), Тюмени (3 180 000 рублей) и Томска (3 194 300 рублей), где в самой дорогой версии добавлены цифровая приборная панель, камера кругового обзора и штатные солнцезащитные шторки на задних окнах.

В Тюмени также есть в наличии две других версии Urban Cruiser Hyryder с аналоговой приборной панелью по цене 4 000 000 и 4 300 000 рублей с учетом возврата 20% НДС.

Технически все кроссоверы одинаковы. Они оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 102 л. с. с 48-вольтовым стартер-генератором Neo Drive.

Двигатель работает по технологии Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV), в паре с шестиступенчатым автоматом и передним приводом. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 6 литров на 100 км.

