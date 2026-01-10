#
Что ждет российский авторынок в 2026 году? Обвал, ничего особенно не изменится или продажи авто подрастут? На эти вопросы ответил президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.

Комментарий эксперта

Вячеслав Жигалов, президент Союза автомобильных дилеров:

– Рынок, скорее всего, продолжит стагнировать. Все текущие факторы работают на подавление спроса, но в некоторых сценариях возможен рост (например, при ускоренном снижении ключевой ставки и притоке денег с депозитов на потребительский рынок).

Цены, безусловно, будут расти (помним про повышение утильсбора с нового года). Учитывая текущий курс рубля, можно ожидать и вклад его снижения в дальнейший рост цен.

Новинок будет достаточно. Какие именно, – определяется жизненным циклом конкретной модели, который у китайских брендов заметно короче.

Специалист отмечает, что от бюджетного сегмента уже ничего не осталось, всё неадекватно дорого. Внимание потребителей сместилось на самые утилитарные характеристики, но по-прежнему, всё определяет внешний вид и мастерство продавца.

По мнению специалиста, даже если прямо сейчас завершится СВО, ждать возврата западных брендов в следующем году не стоит. В России у них не осталось ни дилерской сети, ни заводов, а рынок практически занят. Даже частичное восстановление позиций потребует огромных инвестиций, подытожил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, какие новинки ГАЗ появятся в 2026 году.

