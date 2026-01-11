Названы основные причины отказа обогревателя салона машины

Эксперт Тимашов перечислил несколько причин поломки печки автомобиля зимой

Салонный обогреватель автомобиля, который в народе называют «печкой», чаще всего ломается при сильных морозах. Об этом сообщил директор по послепродажному обслуживанию центра «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию центра «Автодом Алтуфьево»:

– Самой простой причиной, почему отопитель салона автомобиля отказывает или у него падает мощность, является забитый фильтр салона. Поток воздуха получается настолько слабым, что его силы не хватает для обогрева. Если фильтр отсутствует конструктивно, то у печки часто засоряются соты радиатора.

Более серьёзной поломкой считается выход из строя вентилятора отопителя, включая моторчик или реле скоростей. Еще одним фактором бывает неисправный термостат, из-за чего антифриз не достигает нужной температуры. При нехватке охлаждающей жидкости, например из-за протечек, печка тоже не работает нормально.

Самой серьезной проблемой являются повреждения прокладки головки блока цилиндров. Это приводит к завоздушиванию системы и прекращению работы всего мотора.

Кроме того, существуют уникальные неисправности – например, не работает трубчатый электрический нагреватель (ТЭН), который часто устанавливается на дизельных автомобилях и включается независимо от прогрева охлаждающей жидкости. Либо ломается заслонка системы вентиляции и поток воздуха не проходит в нужном направлении.

