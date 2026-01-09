#
BYD одержал победу в суде против блогеров по делу о клевете

BYD выиграла иск на 22,3 млн рублей против блогеров за ущерб репутации компании

Автопроизводитель BYD получил положительное решение суда первой инстанции по делу о клевете против двух интернет-блогеров.

Суд постановил, что обвиняемые должны выплатить компании компенсацию в размере 2 миллионов юаней, что составляет около 22,3 млн рублей.

Иск был направлен против аккаунтов Long Ge Talks Electric Cars и Full Battery New Energy. Установлено, что эти аккаунты публиковали ложную информацию о BYD, что нанесло ущерб репутации компании.

Суд обязал блогеров немедленно прекратить противоправные действия, удалить неправдивый контент и выплатить компенсацию, определённую в 2 миллиона юаней.

В материалах дела не уточняется, в чем именно заключались ложные обвинения и на каких платформах они появлялись. Издание CarNewsChina отмечает, что это решение первой инстанции, и возможна апелляция сторон.

Пресс-служба BYD подчеркнула, что компания поддерживает конструктивную и фактически обоснованную критику, но выступает против обмана и клеветы в интернете. Генеральный менеджер по брендингу и связям с общественностью компании Ли Юньфэй отметил разницу между честной критикой и преднамеренными атаками на репутацию.

