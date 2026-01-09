#
Представлен новый крупный и технологичный кроссовер для большой семьи

Huawei и SAIC-GM-Wuling представили шестиместный кроссовер Baojun Huajing S

Huawei и SAIC-GM-Wuling (SGMW) представили подключаемый гибридный шестиместный кроссовер Baojun Huajing S.

Автомобиль оснащён системой Huawei Qiankun ADS 4.0, интеллектуальной кабиной HarmonySpace 5.0 и облачными сервисами Huawei IVCS. Также внедрена система лазерного зрения Huawei Limera, подробности о которой обещают рассказать позднее.

Baojun Huajing создан на архитектуре Tianyu Baojun. Внешне автомобиль выделяется трапециевидной передней решёткой, сквозными фарами в форме буквы Z, U-образным бампером и задними фонарями, протянувшимися по всей ширине кузова.

Baojun Huajing S
Baojun Huajing S
Размеры внедорожника составляют 5235 х 1999 х 1800 мм, а колесная база – 3105 мм.

Под капотом гибридная силовая установка Wuling Lingxi с 1,5-литровым двигателем мощностью 105 кВт (141 л.с.) и аккумуляторной батареей Wuling Magic Battery ёмкостью от 31 до 41,9 кВтч. Запас хода на электротяге по циклу WLTC достигает от 130 до 175 км.

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
09.01.2026 
Фото:CarNewsChina
