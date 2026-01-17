VW готовит новый семейный кроссовер с рекордным запасом хода

Новый кроссовер Volkswagen Era 9X с запасом хода в 1000 км представлен в Китае

Volkswagen делает решительный шаг в развитии электромобильности, представив в Китае свой новый кроссовер ID. Era 9X.

Автомобиль, впервые показанный как концепт в Шанхае, сохранил футуристический облик. Он лишен традиционной решетки радиатора, получив вместо нее активный воздухозаборник, тонкие светодиодные фары и хромированные колесные диски.

На крыше расположен лидар для систем автономного вождения, а дверные ручки – утопленные. Однако этот дизайн-элемент компания вскоре пересмотрит, так как с 2027 года такие ручки в Китае будут под запретом.

ID.Era 9X

Главной особенностью ID. Era 9X стала гибридная силовая установка EREV с бензиновым двигателем-генератором, который не вращает колеса, а лишь подзаряжает батарею. Volkswagen предлагает несколько вариантов. Базовый оснащен литий-железо-фосфатной батареей на 51,1 кВт·ч и электромотором на 295 л.с., что обеспечивает около 267 км на чистом электричестве.

Более продвинутые версии получат батарею NMC на 65,2 кВт·ч, увеличивая электрический пробег до 340 км. Флагманская модификация с двумя моторами развивает 510 л.с. и, по расчетам, в комбинированном цикле с подзарядкой от ДВС сможет преодолеть около 1000 км без остановок.

Просторный салон кроссовера рассчитан на трехрядную компоновку и шестерых пассажиров, что делает модель привлекательной для семей.

Хотя точные цены и детали интерьера Volkswagen пока не раскрывает, старт производства запланирован на 2026 год.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»