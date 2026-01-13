Для трициклов и питбайков готовят отдельные ГОСТы
Иностранные трициклы, используемые российскими службами доставки, скоро получат отдельный ГОСТ, рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.
«В РФ начинают завозить трициклы, используемые для доставки. Это трехколесное транспортное средство с двигателем, популярное в странах Юго-Восточной Азии. Но не урегулирован вопрос, относить их к транспортному средству или к электрическим средствам индивидуальной мобильности. Сейчас в разработке находится ГОСТ на трициклы, с учетом не только российских требований безопасности, но и опыта использования их в азиатских странах», – сообщил Шалаев.
Кроме того, ГОСТ появится и у питбайков, по которым планируется ужесточение законодательства.
По словам Шалаева, основные моменты по этому транспорту урегулированы в требованиях к спортивным мопедам, но популярность питбайков среди молодежи требует разработки отдельного госстандарта.
Работа по нему тоже начнется в 2026 году, отметил Антон Шалаев.
