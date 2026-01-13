#
13 января
Как увернуться от автомобиля в заносе — что говорят ПДД
Для трициклов и питбайков готовят отдельные ГОСТы

Шалаев: Росстандарт разработает ГОСТ на трициклы, которые используются в доставке

Иностранные трициклы, используемые российскими службами доставки, скоро получат отдельный ГОСТ, рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

«В РФ начинают завозить трициклы, используемые для доставки. Это трехколесное транспортное средство с двигателем, популярное в странах Юго-Восточной Азии. Но не урегулирован вопрос, относить их к транспортному средству или к электрическим средствам индивидуальной мобильности. Сейчас в разработке находится ГОСТ на трициклы, с учетом не только российских требований безопасности, но и опыта использования их в азиатских странах», – сообщил Шалаев.
Кроме того, ГОСТ появится и у питбайков, по которым планируется ужесточение законодательства.

По словам Шалаева, основные моменты по этому транспорту урегулированы в требованиях к спортивным мопедам, но популярность питбайков среди молодежи требует разработки отдельного госстандарта.

Работа по нему тоже начнется в 2026 году, отметил Антон Шалаев.

Источник:  ТАСС
Иннокентий Кишкурно
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
