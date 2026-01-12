Ресурс движка 500 тысяч км, крепкие подвеска и кузов — «француз» по цене Ларгуса!

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах подержанного Citroen C4 Grand Spacetourer

Семейный 7-местный автомобиль по цене Ларгуса? Да, среди новых машин у вазовского универсала равноценных конкурентов нет, но вот если заглянуть на вторичку...

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал лучшие 7-местные минивэны иностранных брендов с пробегом до 150 тысяч км и не дороже 1,5 млн рублей. В рассмотрение приняты машины с возрастом не более 10 лет. И один из совсем неочевидных (и недооцененных!) вариантов – это Citroen C4 Grand Spacetourer. При длине 4602 мм он имеет багажник 170/645 литров, приятный салон и оригинальную внешность.

Такие машинки продавались у нас официально – если помните, до 2017 года они именовались C4 Grand Picasso. Приставка «гранд» – это указание на удлиненную на 174 мм версию и 7-местное исполнение. Сейчас это очень интересная машина: в 1,5 млн рублей укладываются вполне свежие экземпляры в возрасте 5-6 лет...

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Бензиновый мотор EP6 1.6 (150 л.с.) крайне неудачный. Зато неплохи дизели: старые и очень живучие DV6 1.6 (115, 120 л. с.) и DW10 2.0 (150 л. с.), а также нового семейства DV5 1.5 (131 л.с.). Все особенности дизелей у них налицо: сажевый фильтр и система EGR засоряются, ТНВД и форсунки страдают от скверного топлива. Ресурс уходит за 300 тысяч, а у 1.6 и за полмиллиона километров.

Сочетаются с очень крепкой механикой либо с гидроавтоматами AT6 (вариация Aisin TF‑70SC), или EAT8 (Aisin TG‑80LS), которые служат под 300 тысяч км.

Кузов недурно противостоит коррозии, подвеска без изъянов, оснащение для «бюджетника» богатое. Вообще Spacetourer очень ладная машина без явных слабых мест. Вердикт: лучший выбор коробок передач, можно брать!

Дотянулся ли кто-то в этом классе до уровня Ситроена? Рассказываем в новой статье «За рулем»!

«За рулем» можно смотреть на YouTube