#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Wigo
12 января
Toyota запатентовала в России новую модель
Компания Toyota зарегистрировала в России...
Куда будут «уходить» штрафы за нарушения ПДД
12 января
Куда будут «уходить» штрафы за нарушения ПДД
Путин поручил направлять средства от штрафов...
В этих регионах чаще всего оформляли ДТП без ГАИ
12 января
В этих регионах чаще всего оформляли ДТП без ГАИ
РСА: доля оформленных ДТП по европротоколу...

Эти машины водители меняют на Искру

Эксперт Шапринский рассказал, с каких авто пересаживаются на новую Lada Iskra

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский рассказал о том, с каких автомобилей покупатели пересаживаются на Lada Iskra.

Рекомендуем
Что взять вместо Ларгуса: 6 бюджетных семейных иномарок (включая Тойоту!)

Большинство машин, которые сдают в трейд-ин при покупке Lada Iskra, относятся к марке Lada. Главным образом это Granta, а также Kalina и Vesta. Для многих клиентов важна автоматическая трансмиссия, поэтому они переходят на Iskra с Lada Granta с механикой.

Другие бренды, чьи автомобили часто сдают при покупке Lada Iskra, – Renault, Kia, Chevrolet, Ford и Datsun.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Популярность трейд-ин сделок при выборе Lada Iskra в сети дилеров составляет около 40%.

Lada Iskra выпускается в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. Для этой модели предлагаются два двигателя объемом 1,6 литра: 90-сильный 8-клапанный с 5-ступенчатой механической коробкой и 16-клапанный с 6-ступенчатой МКП или вариатором. Цена автомобиля варьируется от 1,25 до 1,8 миллиона рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что аналитик Целиков оценил перспективы автобренда KGM в РФ в 2026 году.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 10
12.01.2026 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв