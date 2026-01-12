Эти машины водители меняют на Искру

Эксперт Шапринский рассказал, с каких авто пересаживаются на новую Lada Iskra

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский рассказал о том, с каких автомобилей покупатели пересаживаются на Lada Iskra.

Большинство машин, которые сдают в трейд-ин при покупке Lada Iskra, относятся к марке Lada. Главным образом это Granta, а также Kalina и Vesta. Для многих клиентов важна автоматическая трансмиссия, поэтому они переходят на Iskra с Lada Granta с механикой.

Другие бренды, чьи автомобили часто сдают при покупке Lada Iskra, – Renault, Kia, Chevrolet, Ford и Datsun.

Популярность трейд-ин сделок при выборе Lada Iskra в сети дилеров составляет около 40%.

Lada Iskra выпускается в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. Для этой модели предлагаются два двигателя объемом 1,6 литра: 90-сильный 8-клапанный с 5-ступенчатой механической коробкой и 16-клапанный с 6-ступенчатой МКП или вариатором. Цена автомобиля варьируется от 1,25 до 1,8 миллиона рублей.

