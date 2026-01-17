#
Прототип Volkswagen Caddy замечен во время...

Добротный семейный Volkswagen нового поколения замечен на испытаниях

Прототип Volkswagen Caddy замечен во время зимних испытаний в северной Швеции

Volkswagen разрабатывает обновленную версию Caddy. Прототипы автомобиля были замечены во время зимних испытаний на дорогах северной Швеции.

Volkswagen Caddy на испытаниях
Volkswagen Caddy на испытаниях

Чего на самом деле хочет от вас инспектор ГАИ, когда говорит эти фразы

Компания выбрала путь точечных изменений в дизайне. Фары и узкая фирменная решетка сохранились. Основное новшество – переработанный передний бампер. Воздухозаборники стали более агрессивными с острыми гранями. Изменены форма нижней решетки радиатора и место для номерного знака.

Сзади выделяются асимметричные распашные двери багажника, которые открываются вертикально. Фонари на тестовых прототипах старые, но, скорее всего, их заменят на яркие светодиодные элементы перед выходом модели.

В салоне машины ожидаются изменения, направленные на современность и комфорт.

Volkswagen Caddy на испытаниях
Volkswagen Caddy на испытаниях

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Главная новинка – большой центральный экран мультимедийной системы. Планируется использовать более качественные отделочные материалы и улучшить шумоизоляцию. Технические специалисты работают над устранением проблем подвески, рулевого управления и тормозов.

Информации о двигателях пока нет, но предполагается, что появится улучшенная подключаемая гибридная версия с увеличенной емкостью батареи.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:Wikimedia | motor.es
Количество просмотров 12
17.01.2026 
Фото:Wikimedia | motor.es
Отзывы о Volkswagen Caddy (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Caddy  2008
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.
Недостатки:
ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.
Комментарий:
Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация - "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет (кроме указанных в недостатках). Несмотря на то, что пластик передней панели и передних дверей дубовый, за почти 350 тыс км ни одного сверчка не появилось - очень добротно собран. Подвеска очень живучая (конкретно эта машина с грузоподъемностью 500 кг) и на удивление комфортна (для рессорной машины, предназначенной для перевозки грузов). Мотор беспроблемный, с пол-пинка пускается в любой мороз. Обзорность отличная. По недостаткам: 1. ЛКП. От мест сколов краска кусками продолжает отваливаться дальше и "домашними" методами процесс не остановить. Только загонять в покраску. 2. 5-МКПП. 80 тыс км - зашумел задний подшипник первичного вала (гарантия). 120 тыс км - сломался механизм выбора передач, 180 тыс км - аналогично, 220 тыс км - в пути на трассе лопнуло кольцо, фиксирующее вал пятой передачи, итог: дыра в корпусе, пятая передача осталась между Мордовией и Рязанью. Данный "косяк" - бомба замедленного действия на всех фольксовских 5-МКПП (индекс JJT или 0АН), если только изменений в конструкцию завод не вносил, как в сервисе сказали, может случиться хоть в первые недели после покупки, в среднем - на 60-70 тыс км случается (типа я - рекордсмен).
0