Самый большой седан Volkswagen получил очень экономичную версию

Гибридный седан Volkswagen Magotan PHEV прошел сертификацию в Китае

Китайский Минпром раскрыл данные о новом флагманском седане Volkswagen Magotan с гибридной силовой установкой. Эта модель уже прошла сертификацию в Китае, что открывает путь к ее производству и продаже в стране.

Volkswagen Magotan PHEV
Volkswagen Magotan PHEV

Аккумулятор автомобиля имеет емкость 22 кВт·ч и обеспечивает пробег до 127 километров исключительно на электрической энергии.

Внешне Magotan PHEV отличается от бензиновой версии Magotan B9 синими декоративными элементами. Размеры гибридного седана составляют 4990 мм в длину, 1854 мм в ширину и 1491 мм в высоту. Колесная база достигает 2872 мм, что примерно на 10 сантиметров больше, чем у европейского седана Passat B9.

Volkswagen Magotan PHEV
Volkswagen Magotan PHEV
Сердцем силовой установки служит турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 129 лошадиных сил. Мощность электродвигателя пока не раскрывается.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:Минпромторг КНР
15.01.2026 
Фото:Минпромторг КНР
