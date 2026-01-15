Специалист назвал китайские авто с пробегом, которые не стоит покупать
При выборе б/у автомобиля из Китая следует избегать моделей, выпущенных в 2000-х и начале 2010-х годов. Об этом сообщил автоэксперт Александр Ковалев.
Он отметил, что именно на таких машинах сложились негативные стереотипы о качестве китайского автопрома. Эти автомобили известны своей ненадежностью, слабой защитой от коррозии и трудностями с поиском кузовных деталей. Особо осторожно стоит подходить к покупке моделей таких брендов, как Lifan, Hawtai, Zotye, Brilliance и других, которые покинули российский рынок.
Что касается категории современных автомобилей, то, по словам Ковалева, рискуют покупатели моделей марок, которые отличаются низкими продажами и неочевидными перспективами.
Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.
