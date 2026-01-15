#
>
Специалист назвал китайские авто с пробегом, которые не стоит покупать

Эксперт Ковалев: Китайские машины старше 15 лет лучше не покупать

При выборе б/у автомобиля из Китая следует избегать моделей, выпущенных в 2000-х и начале 2010-х годов. Об этом сообщил автоэксперт Александр Ковалев.

Он отметил, что именно на таких машинах сложились негативные стереотипы о качестве китайского автопрома. Эти автомобили известны своей ненадежностью, слабой защитой от коррозии и трудностями с поиском кузовных деталей. Особо осторожно стоит подходить к покупке моделей таких брендов, как Lifan, Hawtai, Zotye, Brilliance и других, которые покинули российский рынок.

Что касается категории современных автомобилей, то, по словам Ковалева, рискуют покупатели моделей марок, которые отличаются низкими продажами и неочевидными перспективами.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
15.01.2026 
