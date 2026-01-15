#
Кому досталась премия «Североамериканский автомобиль и грузовик года»

Dodge Charger и Hyundai Palisade стали победителями премии North American Car

В Детройте на выставке «Хантингтон-Плейс» открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон, который будет проходить до 25 января. В нем представлен 41 автомобильный бренд, в том числе Mercedes, Ford, Chrysler, Toyota и Volkswagen.

Премия «Североамериканский автомобиль и грузовик года» (NACTOY) была вручена сразу после открытия выставки. Победителей определяли десятки журналистов, которые входили в жюри NACTOY.

Жюри на протяжении года тестировало и оценивало новые модели автомобилей, вышедшие на рынок Северной Америки. Критериями были инновации, дизайн, безопасность, производительность, технологии, удовлетворенность водителей и соотношение цена-качество.

Отбор проходил в несколько этапов: полуфинал в сентябре и финал на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре. В итоге выбрали трёх победителей в категориях «Автомобиль года», «Грузовик года» и «Внедорожный автомобиль года».

Победителями стали Dodge Charger, Ford Maverick Lobo и Hyundai Palisade соответственно.

Dodge Charger
Ford Maverick Lobo
Hyundai Palisade​​​​​​​
Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

Источник:  NACTOY
Ушакова Ирина
Фото:NACTOY
15.01.2026 
Фото:NACTOY
