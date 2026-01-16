Skoda выпустит свой самый навороченный и просторный семейный кроссовер

Skoda анонсировала флагманский семиместный электрокроссовер Peaq

Компания Skoda опубликовала первые данные о своем новом электрокроссовере Peaq. Эта модель станет флагманом бренда и самым дорогим автомобилем марки.

Дизайн новинки выдержан в стиле концепта Vision 7S 2022 года. В официальном ролике показывают изображение, почти не отличающееся от концепта, если это действительно фотография серийной версии.

Больше подробностей будет известно летом с официальным анонсом. Peaq будет крупным семиместным кроссовером, вероятно, превосходящим размеры моделей Enyaq и Kodiaq.

Салон рассчитан на семь пассажиров, что делает этот кроссовер привлекательным для больших семей, а также тех, кто ценит сочетание работы, отдыха и путешествий. В основе дизайна – удобство и продуманные решения Simply Clever.

Skoda Peaq

Это расширит линейку электромобилей Skoda и подчеркнет важность данного направления для бренда.

О стоимости Peaq информации пока нет, но отметим, что самым дорогим кросовером Шкоды сейчас является Enyaq, цены на который в Чехии начинаются от 41 860 евро за базовую версию и от 44 335 евро за вариант Coupe.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»