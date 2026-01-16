Продажи падают — значит, дилеры закрываются? А вот и нет!

#
НАПИ: количество дилерских центров в РФ растет на фоне снижения продаж

Самые негативные прогнозы по авторынку в 2025 году не сбылись, однако сокращение все равно вышло весьма значительным. А как это отразилось на дилерах?

Пока прямой взаимосвязи между сокращением продаж авто и числом дилерских центров в РФ не просматривается, следует из опубликованных источником данных. По всей видимости, если наиболее слабые игроки и идут ко дну, то на их место тут же приходят новые, причем в большем количестве. Так, за год количество официальных дилеров в России выросло на 286 единиц, то есть на 6,6%, и составляет теперь 4589.

При этом источник отмечает, что в стране выросло и количество авторизованных сервисов: на 331 (+6,7%), до 5291 единиц. Сообщается также, что больше всего новых дилеров и сервисов появилось в Центральном и Приволжском федеральных округах. Но есть и регионы, где оба показателя упали: это Северо-Кавказский и Дальневосточный округа.

Источник:  НАПИ
Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos, НАПИ
16.01.2026 
