Ошибки водителя можно предсказать по его возрасту

Статистика раскрывает, как возраст водителя влияет на тяжесть последствий ДТП

Согласно данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), причины аварий с травмами четко различаются в зависимости от поколения водителей за рулем.

Молодые водители в возрасте 18-24 лет чаще всего становятся виновниками ДТП из-за превышения скорости (19,7%) и несоблюдения дистанции (19,2%). Их старшие коллеги, водители от 65 лет, напротив, чаще ошибаются при маневрах, это неправильные повороты, развороты, движение задним ходом и выезд с проезжей части (20,5%), и нарушают правила приоритета на дороге (17,9%).

При этом статистика показывает, что пожилые участники движения реже попадают в аварии относительно своей доли в населении, что объясняется, в том числе, меньшей ежедневной активностью (каждый день на работу ездить уже не надо). Однако когда они все же становятся участниками ДТП, то в более чем двух третях случаев признаются основными виновниками.

Особое внимание эксперты обращают на причины, связанные с состоянием водителя. Если для молодежи и людей среднего возраста фактором риска чаще становится алкоголь – среди водителей в возрасте от 18 до 24 лет (3,5%) и от 25 до 64 лет (3,9%), то для водителей старшего возраста это происходит лишь в 1% случаев.

Однако в возрастной группе 65 лет и старше физические и психические нарушения сравнительно чаще (4,8%) способствуют дорожно-транспортным происшествиям. К ним могут относиться, например, внезапные заболевания или двигательные расстройства. Эти нарушения играют совсем незначительную роль в авариях с участием лиц в возрасте от 18 до 24 лет (0,8%) и от 25 до 64 лет (1,4%).

Трагичной особенностью аварий с участием пожилых является и более тяжелый их исход. Хотя водители старше 65 лет составили 12,7% от всех пострадавших в ДТП, на их долю пришлось 37,3% от общего числа погибших.

Эти данные свидетельствуют о том, что последствия столкновений для возрастных участников движения оказываются значительно серьезнее.

