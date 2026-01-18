Названы поломки, которые возникнут из-за пробуксовки машины в снегу

Эксперт Хайцеэр перечислил три неисправности автомобиля из-за пробуксовки в снегу

Пробуксовка автомобиля при попытке выехать из снегового сугроба ведет к поломке автоматической трансмиссии, повреждению лакокрасочного покрытия и возможному перегреву двигателя, сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

Комментарий эксперта

Ян Хайцеэр, вице-президент «Национального автомобильного союза»:

– Прежде всего роботизированная коробка передач не выдерживает пробуксовку, она перегревается и потом работает некорректно. Пробуксовка вредна и для других типов автоматических трансмиссий.

В гидромеханических автоматах это больше всего касается современных многоступенчатых моделей, которые легко перегреваются при буксовании, подчеркнул Хайцеэр.

Повреждения возникают и из-за того, что при выезде из сугроба машина движется взад и вперед, постепенно всё глубже проваливаясь в снег.

Колёса ходят в колее, а лед царапает кузов, выступая абразивом и портя лакокрасочное покрытие.

Также возможно перегревание двигателя, но только если система охлаждения уже нарушена, добавил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках