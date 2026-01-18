#
Интерьер Kia Sportage
18 января
Названы поломки, которые возникнут из-за пробуксовки машины в снегу

Эксперт Хайцеэр перечислил три неисправности автомобиля из-за пробуксовки в снегу

Пробуксовка автомобиля при попытке выехать из снегового сугроба ведет к поломке автоматической трансмиссии, повреждению лакокрасочного покрытия и возможному перегреву двигателя, сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

Комментарий эксперта

Ян Хайцеэр, вице-президент «Национального автомобильного союза»:

Прежде всего роботизированная коробка передач не выдерживает пробуксовку, она перегревается и потом работает некорректно. Пробуксовка вредна и для других типов автоматических трансмиссий.

В гидромеханических автоматах это больше всего касается современных многоступенчатых моделей, которые легко перегреваются при буксовании, подчеркнул Хайцеэр.

Повреждения возникают и из-за того, что при выезде из сугроба машина движется взад и вперед, постепенно всё глубже проваливаясь в снег.

Колёса ходят в колее, а лед царапает кузов, выступая абразивом и портя лакокрасочное покрытие.

Также возможно перегревание двигателя, но только если система охлаждения уже нарушена, добавил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

Источник:  Газета.Ru
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
18.01.2026 
Фото:Depositphotos
