Конкурент Дефендера и Гелендвагена: Geely выпустит новый внедорожник

Глава дизайн-центра Geely Даше рассказал о скором старте продаж Galaxy Cruiser

Глава дизайн-центра концерна Geely Флавиан Даше сообщил, что компания собирается выпустить серийный вариант внедорожника Galaxy Cruiser. Новый автомобиль появится на рынке Китая уже через несколько месяцев. После этого планируется представить модель в Европе. Там Galaxy Cruiser будет конкурировать с Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-классом.

Geely Galaxy Cruiser
Geely Galaxy Cruiser

Весной нынешнего года Geely представила концептуальный внедорожник Galaxy Cruiser. Уже тогда стало известно, что серийный SUV будет частью линейки Galaxy и получит новейшие технологии концерна. Среди них «цифровое шасси» и безопасная батарея.

Техническая база автомобиля – платформа SEA-R. Она предусматривает установку 2,0-литрового двигателя внутреннего сгорания, двух электромоторов и тяговой батареи мощностью 70 киловатт. Максимальная мощность версии топового уровня достигает 1400 лошадиных сил.

Интерьер Geely Galaxy Cruiser
Интерьер Geely Galaxy Cruiser

Уникальные возможности машины включают движение по диагонали, разворот на месте и возможность ездить с поврежденной шиной. Кроме того, внедорожник может около двух часов находиться на воде и развивать скорость до 8,5 км/ч.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

Источник:  Autocar
Ушакова Ирина
Фото:Geely
18.01.2026 
Фото:Geely
