Конкурент Дефендера и Гелендвагена: Geely выпустит новый внедорожник

Глава дизайн-центра Geely Даше рассказал о скором старте продаж Galaxy Cruiser

Глава дизайн-центра концерна Geely Флавиан Даше сообщил, что компания собирается выпустить серийный вариант внедорожника Galaxy Cruiser. Новый автомобиль появится на рынке Китая уже через несколько месяцев. После этого планируется представить модель в Европе. Там Galaxy Cruiser будет конкурировать с Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-классом.

Geely Galaxy Cruiser

Весной нынешнего года Geely представила концептуальный внедорожник Galaxy Cruiser. Уже тогда стало известно, что серийный SUV будет частью линейки Galaxy и получит новейшие технологии концерна. Среди них «цифровое шасси» и безопасная батарея.

Техническая база автомобиля – платформа SEA-R. Она предусматривает установку 2,0-литрового двигателя внутреннего сгорания, двух электромоторов и тяговой батареи мощностью 70 киловатт. Максимальная мощность версии топового уровня достигает 1400 лошадиных сил.

Интерьер Geely Galaxy Cruiser

Уникальные возможности машины включают движение по диагонали, разворот на месте и возможность ездить с поврежденной шиной. Кроме того, внедорожник может около двух часов находиться на воде и развивать скорость до 8,5 км/ч.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках