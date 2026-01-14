«Китайцы» вытесняют европейские машины: что это значит

Компания Geely обошла Volkswagen по продажам в Китае в 2025 году

Китайская компания Geely по итогам 2025 года заняла второе место на рынке автомобилей в КНР, обойдя по объему продаж концерн Volkswagen. Об этом сообщает Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA).

В 2025 году в Китае было продано 2,6 миллиона автомобилей Geely, что на 46,9% больше результата прошлого года. Рыночная доля бренда выросла с 7,7% до 11%. Продажи Volkswagen при этом составили 2,59 миллиона машин, а доля рынка снизилась с 12,2% до 10,9%.

Лидером автомобильного рынка Китая остается компания BYD, которая реализовала свыше 3,48 миллиона автомобилей.

Volkswagen долгое время был одним из ведущих участников рынка Китая благодаря совместным предприятиям с FAW и SAIC. Однако с начала 2020-х годов продажи концерна падают по причине пандемии, дефицита чипов и быстрого перехода рынка к электромобилям.

Кроме того, на позиции Volkswagen повлиял рост китайских брендов, особенно BYD, который в 2023 году впервые за десятилетие опередил немецкий автопроизводитель.

Рост Geely связан с развитием линии гибридных и электрических моделей. Подразделение Geely Galaxy увеличило продажи в 2025 году до 1,24 миллиона автомобилей, что на 150% больше. В общие показатели компании входят также бренды Lynk & Co и Zeekr. Самой популярной моделью стал электрический хэтчбек Geely EX2 (Xingyuan) с тиражом более 465 тысяч штук.

В 2026 году Volkswagen намерен укрепить свои позиции в Китае за счет выпуска новых электрических и гибридных моделей, созданных совместно с китайскими партнерами.

