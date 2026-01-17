#
>
Москвич М70
17 января
Владельцы будущего Москвича М70 поделились мнением о машине: отзывы о MG HS
Владельцы перечислили преимущества и недостатки...
17 января
Топ-5 самых могучих военных вездеходов
Эксперт Крючков составил рейтинг военной...
Evolute i-Joy
17 января
Цены популярного кроссовера российской сборки с оцинкованным кузовом изменились

Кроссовер Evolute i-Joy подорожал в России на 50-60 тыс. рублей

Российский бренд Evolute увеличил цены на электрокроссовер i-Joy второго поколения. Стоимость выросла на 50-60 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Цены на базовую версию Business и топовую City+ повысились на 60 тыс. рублей, а на среднюю комплектацию City – на 50 тыс. рублей. Теперь стоимость моделей составляет:

  • Business – 2 775 000 рублей (+60 000 рублей),
  • City – 2 915 000 рублей (+50 000 рублей),
  • City+ – 2 975 000 рублей (+60 000 рублей).

Электромобиль Evolute i-Joy, как и остальные модели бренда, участвует в государственной программе льготного автокредитования. Покупатели, оформившие кредит в банках с госсубсидией, могут получить скидку до 35% от рекомендованной цены, но не выше 925 тыс. рублей.

Evolute i-Joy

С учетом этой программы стоимость базовой версии Business снизится до 1 850 000 рублей, версии City – до 1 990 000 рублей, а топовой комплектации City+ – до 2 050 000 рублей.

Evolute i-Joy второго поколения вышел на рынок в декабре прошлого года. Модель разработана на платформе Quantum S3 и производится на липецком заводе «Моторинвест». Сам кроссовер – ребрендированная версия китайского Dongfeng Nammi 06, который в Китае представлен как Dongfeng Vigo.

Evolute i-Joy

Машина оснащена одним электромотором мощностью 163 л. с. и крутящим моментом 290 Нм, что позволяет ей разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. Аккумулятор емкостью 51,87 кВт·ч поддерживает быструю зарядку – от 30 до 80% за 18 минут. Запас хода на одной зарядке достигает 386 км по циклу WLTP.

Автомобиль адаптирован к российским климатическим условиям. Уже в базовой комплектации предусмотрены системы обогрева передних сидений, рулевого колеса, стекол и форсунок омывателя. Кузов кроссовера полностью оцинкован.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.

  «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Evolute
17.01.2026 
