Kia представила новый практичный и экономичный универсал

Kia анонсировала универсал K4 Sportswagon для европейского рынка

Компания Kia анонсировала новый универсал K4 Sportswagon, который присоединится к другим моделям K4 – седану и хетчбэку. Автомобиль выйдет на европейский рынок в этом году. Несмотря на растущую популярность кроссоверов, классические универсалы остаются востребованными. новый универсал будет конкурировать с Volkswagen Golf и Skoda Octavia.

Kia K4 Sportswagon
Kia K4 Sportswagon

K4 Sportswagon построен на общей платформе K4 с колесной базой 2720 мм. Его длина на 15 мм меньше седана, но на 265 мм длиннее хетчбэка. Внешний вид выполнен в стиле Kia Opposites United. Универсал получил узкие светодиодные фары, выразительные задние стойки и скрытые дверные ручки. Версия GT-Line отличается черным декором и более агрессивными бамперами.

Практичность – главная особенность модели. Объем багажника при поднятых задних сиденьях достигает 604 литра. Это больше, чем у хетчбэка, но немного меньше, чем у конкурентов: Volkswagen Golf имеет 611 литров, Skoda Octavia Combi – 640 литров. Ранее Kia Ceed Sportswagon предлагал багажник на 625 литров.

Интерьер Kia K4 Sportswagon
Интерьер Kia K4 Sportswagon

Салон полностью совпадает с хетчбэком и седаном, здесь установлена панель с двумя экранами, есть беспроводное подключение смартфонов, цифровой ключ и встроенные стриминговые сервисы.

Под капотом установлены бензиновые двигатели и «мягкие» гибриды. Базовый мотор – 1,0-литровый турбо T-GDI мощностью 114 л.с., работающий с шестиступенчатой механикой. Этот же агрегат с «мягким» гибридом предлагается с 7-ступенчатым роботом DCT. Более мощный 1,6-литровый двигатель идет только с роботом и выдаёт 148 или 178 л.с. Позже появится обычная гибридная версия. Стоимость пока не объявлена.

Kia K4 Sportswagon
Kia K4 Sportswagon
Kia K4 Sportswagon
Интерьер Kia K4 Sportswagon
Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Kia
17.01.2026 
