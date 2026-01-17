#
17 января
Стартовали продажи совершенно нового кроссовера Mazda CX-5: сколько он стоит?

В США стартовали продажи Mazda CX-5 2026 с ценами от 2,45 млн рублей


В Соединённых Штатах начались продажи нового поколения кроссовера Mazda CX-5 2026 года. Базовая версия CX-5 2.5S стоит сейчас 31 485 долларов (2,45 млн рублей), включая обязательный сбор за доставку в 1 495 долларов. Это на 940 долларов больше, чем стоила модель 2025 года (30 545 долларов).

Обновлённый CX-5 стоит в США всего на 90 долларов дороже, чем Mazda CX-50 2026 года, которая продаётся от 31 395 долларов.

Цены на Mazda CX-5 2026 с учётом доставки следующие:

  • CX-5 2.5S – 31 485 долларов;
  • CX-5 2.5S Select – 33 485 долларов;
  • CX-5 2.5S Preferred – 35 745 долларов.

Цена более продвинутых комплектаций:

  • CX-5 2.5S Premium – 38 395 долларов;
  • CX-5 2.5S Premium Plus – 40 485 долларов.

Современный кроссовер стал длиннее прошлогодней версии на 11,4 см. Технически машина сохранила 2,5-литровый атмосферный двигатель с мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 251 Н·м. Гибридная модификация ожидается, но появится позже.

Полный список опций Mazda ещё не раскрыла, известно лишь, что отдельные цвета будут стоить дополнительные 595 долларов.

Источник:  Motor1
Лежнин Роман
Фото:Mazda
17.01.2026 
Фото:Mazda
