Эти штрафы нельзя уплатить со скидкой

Юрист Браун назвала 12 штрафов ГАИ, которые нельзя уплатить с дисконтом

Скидку в 25% при уплате штрафов ГАИ не предоставляют по двенадцати видам серьезных и повторных правонарушений, сообщила юрист и подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

По ее словам, в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ скидка не действует для грубых нарушений и повторных правонарушений, совершенных в течение года.

Например, водители не смогут получить скидку при уплате штрафа за выезд на встречную полосу, превышение скорости на 40-60 и 60-80 км/ч, проезд на красный свет, а также за нарушения, спровоцировавшие ДТП с легким или средним вредом здоровью пострадавших, и за управление автомобилем в состоянии опьянения. Не распространется скидка и на штраф за неоплаченную парковку в Москве.

Кроме того, скидка не распространяется на штрафы, для уплаты которых была оформлена отсрочка или рассрочка платежа, и другие нарушения, перечисленные в статье 32.2 КоАП РФ.

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
19.01.2026 
