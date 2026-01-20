#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
iCaur V27
20 января
Внедорожник iCaur V27 с запасом хода 800 км готовится к выходу на российский рынок
Первые гибридные внедорожники iCaur V27...
Jetour G700
20 января
Водоплавающий 900-сильный внедорожник появился в продаже в РФ: известна цена
В России начались продажи автомобиля-амфибии...
Toyota Camry
20 января
В России закончились «настоящие» Toyota Camry
Автодилеры в РФ распродали запасы седанов...

Холодный расчет: привычки, которые губят автомобиль зимой

Эксперт Ожогин предостерег от резкого старта на непрогретой машине

Зима – настоящее испытание не только для водителя, но и для автомобиля.

Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин назвал самые распространенные ошибки, которые совершают почти все автовладельцы.

Рекомендуем
Зимняя омывайка на нуле: что залить в бачок, чтобы не повредить автомобиль

Одна из главных иллюзий – необходимость долгого прогрева двигателя на месте. Для современных автомобилей достаточно 30 секунд, чтобы масло начало циркулировать. Дальнейшая работа на холостом ходу лишь впустую расходует топливо и увеличивает износ мотора. Гораздо эффективнее начать движение почти сразу, но в спокойном, щадящем режиме.

А вот резкий старт на непрогретой машине ей не на пользу. В мороз все узлы – от коробки передач до шин – работают в жестком режиме. Агрессивное ускорение с самого начала пути резко повышает износ деталей и риск потерять сцепление со скользкой дорогой.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Многие забывают, что с падением температуры падает и давление в шинах. Полуспущенные колеса ухудшают управляемость и торможение, увеличивая склонность машины к заносу. Зимой регулярная проверка давления должна войти в привычку.

Стремление сэкономить время утром часто оборачивается большими проблемами. Поливка лобового стекла кипятком грозит трещинами из-за перепада температур, а попытка силой оторвать примерзшие дворники может сломать их механизм. Единственный безопасный способ – терпение и штатный обдув. Не менее опасно выезжать, очистив лишь «окошечко» в снегу на стекле. Снежная шапка с крыши во время движения может внезапно ослепить вас или водителя машины сзади.

Эксперт также призывает не игнорировать состояние аккумулятора, который на морозе теряет емкость, и не ездить с почти пустым баком, чтобы избежать конденсата.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Количество просмотров 23
20.01.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
-1