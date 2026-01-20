Холодный расчет: привычки, которые губят автомобиль зимой

Эксперт Ожогин предостерег от резкого старта на непрогретой машине

Зима – настоящее испытание не только для водителя, но и для автомобиля.

Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин назвал самые распространенные ошибки, которые совершают почти все автовладельцы.

Одна из главных иллюзий – необходимость долгого прогрева двигателя на месте. Для современных автомобилей достаточно 30 секунд, чтобы масло начало циркулировать. Дальнейшая работа на холостом ходу лишь впустую расходует топливо и увеличивает износ мотора. Гораздо эффективнее начать движение почти сразу, но в спокойном, щадящем режиме.

А вот резкий старт на непрогретой машине ей не на пользу. В мороз все узлы – от коробки передач до шин – работают в жестком режиме. Агрессивное ускорение с самого начала пути резко повышает износ деталей и риск потерять сцепление со скользкой дорогой.

Многие забывают, что с падением температуры падает и давление в шинах. Полуспущенные колеса ухудшают управляемость и торможение, увеличивая склонность машины к заносу. Зимой регулярная проверка давления должна войти в привычку.

Стремление сэкономить время утром часто оборачивается большими проблемами. Поливка лобового стекла кипятком грозит трещинами из-за перепада температур, а попытка силой оторвать примерзшие дворники может сломать их механизм. Единственный безопасный способ – терпение и штатный обдув. Не менее опасно выезжать, очистив лишь «окошечко» в снегу на стекле. Снежная шапка с крыши во время движения может внезапно ослепить вас или водителя машины сзади.

Эксперт также призывает не игнорировать состояние аккумулятора, который на морозе теряет емкость, и не ездить с почти пустым баком, чтобы избежать конденсата.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»