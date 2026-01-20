Кандидатов в водители ждут новые строгие правила экзамена на права

МВД предлагает установить аудио- и видеонаблюдение при сдаче экзамена на права

Проект ужесточения правил сдачи теоретического экзамена на водительские права прошел общественное обсуждение и готовится для внесения в Правительство РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Главным нововведением станет полный запрет на использование любой электроники во время тестирования. Если кандидата поймают со смартфоном, скрытыми наушниками или мини-камерой, его результаты будут аннулированы. Повторная попытка сдать теорию в таком случае станет доступна только через год.

Для усиления контроля в экзаменационных классах планируется обязательная установка систем аудио- и видеонаблюдения, транслирующих процесс в реальном времени.

Параллельно МВД намерено сократить срок действия положительной оценки за теорию с нынешних 180 до 60 дней. Это означает, что сдать практическую часть экзамена в ГИБДД нужно будет в более сжатые сроки после успешного прохождения теоретического теста.

