Дороги с подогревом: когда Россия начнет бороться с обледенением трасс

Депутат ГД РФ Марданшин: было бы хорошо строить в России «теплые» дороги

Обледенение трасс в России снова вызывает обсуждение новых решений среди законодателей и специалистов по дорожной инфраструктуре.

Одна из технологий – подогрев дорожного полотна, которая быстро набирает популярность в некоторых странах мира. Эксперты и депутаты рассматривают возможность её внедрения в России и оценивают, насколько это экономически выгодно.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин рассказал, что было бы полезно построить такие дороги. Начать предлагают с небольших, но самых опасных участков, особенно в крупных городах. Это снизит зависимость от коммунальных служб. Однако перед строительством важно тщательно оценить экономическую целесообразность, ведь обслуживание традиционных зимних дорог требует затрат на штат, технику и реагенты.

Опыт зарубежных стран и технологические сложности

В России пока нет дорог с подогревом, подтвердили в пресс-службе РосдорНИИ. Зато в США, Канаде, Японии и некоторых скандинавских странах эту технологию успешно применяют. Принцип работы напоминает систему теплых полов в домах.

В Росавтодоре предупреждают о рисках, связанных с применением греющих кабелей под дорожным покрытием. Главные проблемы – высокие энергозатраты, трудности монтажа, возможные ошибки, повреждения покрытия и кабеля, а также вопросы пожарной и электрической безопасности. При неправильном расчёте длины или мощности кабеля нагрев может вызвать перегрев и выход системы из строя. Это приведет к образованию наледи, то есть может случиться обратный эффект. По мнению эксперта, руководителя рабочей группы Национального фонда «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, сейчас можно приблизительно оценить энергозатраты на обогрев дорог. Он отметил, что минимальная тепловая мощность для предотвращения образования льда на дороге должна составлять 500 Вт на квадратный метр.

Если взять стандартную дорогу с одной полосой в каждую сторону шириной 9 метров, площадь на километр будет равна 9 тысячам квадратных метров. Для обогрева этой площади необходима мощность около 4,5 МВт.

Общая длина дорог в России – примерно один миллион километров. Если представить, что все дороги двухполосные, то для обогрева потребуется мощность порядка 4,5 ТВт. Однако установленная в стране электрическая мощность составляет только 263 ГВт, что в 17 раз меньше необходимой для обогрева всех дорог мощности, пояснил Шкуматов.

Арифметика этой технологии может показаться пессимистичной, но от идеи создания дорог с подогревом отказываться не стоит. Есть оптимальное применение такой системы: на мостах, эстакадах и на опасных участках с сильным уклоном, отмечает Шкуматов.

Управление нагревом должно быть автоматическим. Если продумать всё правильно и организовать отвод талой воды, то количество аварий из-за снега и гололедицы на таких сооружениях почти сводится к нулю.

