Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дороги с подогревом: когда Россия начнет бороться с обледенением трасс
21 января
Дороги с подогревом: когда Россия начнет бороться с обледенением трасс
Депутат ГД РФ Марданшин: было бы хорошо строить...
Вам не заплатят по каско! И вот почему
21 января
Вам не заплатят по каско! И вот почему
Авто Mail перечислил случаи, в которых...
Toyota Platinum
21 января
Новый седан Toyota с пневмоподвеской и креслами невесомости уже скоро в продаже
Новый седан Toyota Platinum 7 за 2,2 млн рублей...

Дороги с подогревом: когда Россия начнет бороться с обледенением трасс

Депутат ГД РФ Марданшин: было бы хорошо строить в России «теплые» дороги

Обледенение трасс в России снова вызывает обсуждение новых решений среди законодателей и специалистов по дорожной инфраструктуре.

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Одна из технологий – подогрев дорожного полотна, которая быстро набирает популярность в некоторых странах мира. Эксперты и депутаты рассматривают возможность её внедрения в России и оценивают, насколько это экономически выгодно.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин рассказал, что было бы полезно построить такие дороги. Начать предлагают с небольших, но самых опасных участков, особенно в крупных городах. Это снизит зависимость от коммунальных служб. Однако перед строительством важно тщательно оценить экономическую целесообразность, ведь обслуживание традиционных зимних дорог требует затрат на штат, технику и реагенты.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Опыт зарубежных стран и технологические сложности

В России пока нет дорог с подогревом, подтвердили в пресс-службе РосдорНИИ. Зато в США, Канаде, Японии и некоторых скандинавских странах эту технологию успешно применяют. Принцип работы напоминает систему теплых полов в домах.

В Росавтодоре предупреждают о рисках, связанных с применением греющих кабелей под дорожным покрытием. Главные проблемы – высокие энергозатраты, трудности монтажа, возможные ошибки, повреждения покрытия и кабеля, а также вопросы пожарной и электрической безопасности. При неправильном расчёте длины или мощности кабеля нагрев может вызвать перегрев и выход системы из строя. Это приведет к образованию наледи, то есть может случиться обратный эффект. По мнению эксперта, руководителя рабочей группы Национального фонда «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, сейчас можно приблизительно оценить энергозатраты на обогрев дорог. Он отметил, что минимальная тепловая мощность для предотвращения образования льда на дороге должна составлять 500 Вт на квадратный метр.

Если взять стандартную дорогу с одной полосой в каждую сторону шириной 9 метров, площадь на километр будет равна 9 тысячам квадратных метров. Для обогрева этой площади необходима мощность около 4,5 МВт.

Общая длина дорог в России – примерно один миллион километров. Если представить, что все дороги двухполосные, то для обогрева потребуется мощность порядка 4,5 ТВт. Однако установленная в стране электрическая мощность составляет только 263 ГВт, что в 17 раз меньше необходимой для обогрева всех дорог мощности, пояснил Шкуматов.

Арифметика этой технологии может показаться пессимистичной, но от идеи создания дорог с подогревом отказываться не стоит. Есть оптимальное применение такой системы: на мостах, эстакадах и на опасных участках с сильным уклоном, отмечает Шкуматов.

Управление нагревом должно быть автоматическим. Если продумать всё правильно и организовать отвод талой воды, то количество аварий из-за снега и гололедицы на таких сооружениях почти сводится к нулю.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
21.01.2026 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0