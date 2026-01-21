Резко постарел за десять лет: что стало с автопарком в России

РОАД: доля машин старше десяти лет в России выросла на 23,3%

В России насчитывается 46,2 млн автомобилей, из которых большинство – 32,9 млн – старше десяти лет, рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин на конференции.

Он отметил, что около 8 млн машин имеют возраст от пяти до десяти лет, а младше пяти лет всего 5,25 млн автомобилей.

Рост автомобилей старше десяти лет у легковых машин составил 23,3% с 2015 года. К 2025 году доля таких автомобилей достигнет 72,2% по сравнению с 48,9% в 2015 году.

Доля легких коммерческих автомобилей старше десяти лет возрастет до 76% в 2025 году, тогда как в 2015-м этот показатель был 58,8%.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»